Un’altra notte per la consacrazione. Matias Soulé, a Manchester, si è sbloccato in Champions e questa sera guiderà la Roma insieme a Malen e Dybala. L’argentino avrà anche un tifoso in più. A Parigi è arrivata anche la sua famiglia e per la prima volta allo stadio ci sarà il piccolo Bauti. Un regalo per lui che tra due giorni compirà due mesi e potrà vedere il papà giocare al Parco dei Principi insieme al nonno. Con loro anche la moglie e il suo preparatore atletico. Una motivazione in più per Soulé che da inizio stagione è senza dubbio tra i migliori dei giallorossi. Quattro gol e cinque assist tra campionato e Champions League. Gasperini si affida al miglior tridente possibile per provare a spaventare Marquinhos e Pacho. Nei giorni scorsi è stato provato Cristante sulla trequarti, poi il cambio di idea. Mati giocherà in quel ruolo alle spalle di Paulo e Donyell. Chi è più in forma gioca senza calcoli e soprattutto senza pensare al Monza domenica. Quella di quest’anno potrebbe essere la stagione della consacrazione per Soulé che è in pianta stabile anche nella nazionale Argentina. L’anno scorso nella prima parte di stagione si era caricato la Roma sulle spalle, poi si è fermato causa pubalgia. Ora va a caccia della continuità che gli è mancata sia con Ranieri che con Gasperini. L’inizio di questa annata lascia ben sperare.