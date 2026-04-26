Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Ostiamare in Serie C, le lacrime di De Rossi: “Ce lo meritiamo, è una gioia enorme”

news calcio

Ostiamare in Serie C, le lacrime di De Rossi: “Ce lo meritiamo, è una gioia enorme”

Ostiamare in Serie C, le lacrime di De Rossi: “Ce lo meritiamo, è una gioia enorme” - immagine 1
L'ex tecnico giallorosso ha inoltre raccontato un piccolo retroscena tutto da ridere con la moglie protagonista
Redazione

La sconfitta del suo Genoa contro il Como lascia l’amaro in bocca, ma per Daniele De Rossi questo pomeriggio è soprattutto un intreccio di emozioni forti, difficili da contenere. Il tecnico rossoblù è infatti anche presidente dell’Ostiamare, e oggi il suo club ha scritto una pagina storica: la vittoria contro il Termoli vale la promozione in Serie C. Un traguardo inseguito, costruito giorno dopo giorno, che esplode proprio mentre lui è diviso tra due mondi. Da una parte il campo e la delusione per il Genoa, dall’altra la gioia pura per una società che ha deciso di guidare da poco e che ora si ritrova già a festeggiare un salto di categoria pesantissimo. A raccontarlo è lo stesso De Rossi ai microfoni di DAZN, con la voce che si spezza e gli occhi che si fanno lucidi: “Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi”. Poche parole, ma cariche di tutto: fatica, orgoglio e appartenenza. Prima ancora, anche un momento di leggerezza. De Rossi non voleva sapere il risultato dell’Ostiamare durante la partita. Ed è stata la moglie a dirglielo a fine partita. Il responso, però, era sbagliato. “Me l’hanno detto il risultato dell’Ostiamare. Me l’ha detto mia moglie e pure sbagliato”, ha raccontato con un sorriso amaro.

Leggi anche
Serie A, De Rossi ‘non aiuta’ la Roma: il suo Genoa perde 0-2 col Como
Caso Rocchi, parla il presidente Simonelli: “Chi ha sbagliato pagherà”

© RIPRODUZIONE RISERVATA