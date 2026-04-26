Ostiamare in Serie C, le lacrime di De Rossi: “Ce lo meritiamo, è una gioia enorme”

La sconfitta del suo Genoa contro il Como lascia l’amaro in bocca, ma per Daniele De Rossi questo pomeriggio è soprattutto un intreccio di emozioni forti, difficili da contenere. Il tecnico rossoblù è infatti anche presidente dell’Ostiamare, e oggi il suo club ha scritto una pagina storica: la vittoria contro il Termoli vale la promozione in Serie C. Un traguardo inseguito, costruito giorno dopo giorno, che esplode proprio mentre lui è diviso tra due mondi. Da una parte il campo e la delusione per il Genoa, dall’altra la gioia pura per una società che ha deciso di guidare da poco e che ora si ritrova già a festeggiare un salto di categoria pesantissimo. A raccontarlo è lo stesso De Rossi ai microfoni di DAZN, con la voce che si spezza e gli occhi che si fanno lucidi: “Ce lo meritiamo, è una grande gioia per noi”. Poche parole, ma cariche di tutto: fatica, orgoglio e appartenenza. Prima ancora, anche un momento di leggerezza. De Rossi non voleva sapere il risultato dell’Ostiamare durante la partita. Ed è stata la moglie a dirglielo a fine partita. Il responso, però, era sbagliato. “Me l’hanno detto il risultato dell’Ostiamare. Me l’ha detto mia moglie e pure sbagliato”, ha raccontato con un sorriso amaro.