Oms, Ricciardi: “Più avanti sarà possibile pensare a una parziale riapertura degli stadi”

Il countdown alla ripresa della Serie A è ufficialmente partito e da qualche giorno si parla anche di una proposta per la possibile riapertura parziale degli stadi a partire da metà luglio. Di quest’ipotesi ha parlato Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Oms, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

Sulla quarantena prevista dal protocollo

L’accorciamento non è possibile. Il periodo di allontanamento non può essere inferiore, ma una strada alternativa si può trovare, ci stiamo lavorando. Ci sono casi in cui l’incubazione dura anche oltre i 14 giorni.

Sugli stadi vuoti

La ripartenza porterà qualche rischio, nonostante ci siano le porte chiuse. Man mano che le cose andranno meglio, si può ricominciare a pensare di allentare la guardia per il pubblico. Quindi credo possibile ad un numero ridotto di spettatori possano partecipare allo spettacolo. Non saprei le tempistiche, ma credo che in quasi tutta Italia si possano cominciare a fare questi discorsi.