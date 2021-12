Nuovo acquisto per il Totti Sporting Club: si tratta di Alessio Cerci

Il classe '87 si è presentato con una doppietta all'esordio

Alessio Cerci riparte dalla Serie A di calcio a 8. Secondo 'Tuttocampo.it', infatti, il classe '87 è un nuovo acquisto del Totti Sporting Club. Dopo le giovanili nella Roma, le tredici presenze in prima squadra e le varie esperienze tra Italia e estero, l'esterno, terminata l'esperienza con l'Arezzo in Serie C, ha deciso di unirsi alla leggenda giallorossa nella nuova avventura mettendo a segno una doppietta all'esordio. Attualmente Totti, Moscardelli e compagni sono sesti in classifica a meno tre dalla vetta.