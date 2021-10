Niente intesa sul rinnovo: la Lazio perde il suo aereo privato

Per adesso, la squadra tornerà quindi ad affrontare le trasferte più lunghe con voli charter organizzati di volta in volta con varie compagnie private

Niente più aereo personalizzato per la Lazio. Come riporta Gazzetta.it, non sarà rinnovato l'accordo con la compagnia privata bulgara Tayaranjet, che aveva fornito al club biancoceleste, in comodato d’uso, un velivolo proprio da utilizzare per le trasferte della squadra. Non è escluso, però, che un nuovo accordo sarà trovato nelle prossime settimane, visto che le trattative tra le parti non sono state interrotte. Per adesso, la squadra tornerà quindi ad affrontare le trasferte più lunghe con voli charter organizzati di volta in volta con varie compagnie private.