Newcastle, c’è anche Fonseca tra i candidati alla panchina

L'ex tecnico giallorosso nella lista dei candidati insieme a Gerrard, ma il sogno dei principi sauditi è Antonio Conte

Il Newcastle cambia proprietà. I principi sauditi intendono mettersi subito al lavoro per rilanciare una squadra penultima in classifica e con 3 punti in 7 gare. Sono tante le voci di giocatori che possono essere accostati al club bianconero nel mercato di gennaio. Il club inglese però pensa anche ad un nuovo manager per rimpiazzare eventualmente Steve Bruce. Come riporta il Mirror i candidati principali potrebbero essere Steven Gerrard o anche l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Il nome più gettonato è quello di Antonio Conte, libero dopo la rescissione del contratto con l’Inter, ma in genere poco disposto a prendere panchine a stagione in corso. Probabilmente è per questo che la nuova proprietà si sta guardando intorno.