Gasp non lascia e raddoppia: Ndicka resta, occhi su Ostigard

Finisce il viaggio della Costa d'Avorio. Ndicka saluta il Mondiale senza aver giocato neanche un minuto, il centrale della Roma non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio subito nel derby di fine maggio. Ora tornerà nella Capitale e Gasperini lo aspetta per la seconda parte del ritiro, così come Malen (eliminato ieri) dovrebbe essere a disposizione intorno al 20 luglio. Vola agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio 2-1 grazie alle reti di Nusa e del solito Haaland. In mezzo il gol del momentaneo pareggio di Diallo. Ora la sfida contro il Brasile di Ancelotti.