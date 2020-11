Nazionale, Spinazzola festeggia le Final Four: “Gruppo straordinario” – FOTO

Leonardo Spinazzola esulta per la vittoria della sua Italia. Il terzino giallorosso, bloccato a Roma dall’Asl – come tutti i nazionali giallorossi – e alle prese con l’infortunio muscolare patito durante il match contro il Genoa, si è complimentato sui social con i suoi compagni per il risultato di stasera. L’Italia ha avuto la meglio sulla Bosnia con un secco 2-0 e si qualifica così per le fasi finali della Nations League, in programma ad ottobre, dove se la vedranno con Spagna, Francia e Belgio. “Final Four conquistate. Il giusto premio per un gruppo straordinario. Grandi ragazzi.” , questo il messaggio del romanista dal suo profilo Instagram.

Anche Alessandro Florenzi, stasera in campo, si lascia andare sui social per rendere omaggio al gruppo azzurro: “La vittoria di tutti, per tutti voi!!” le sue parole al termine della partita.