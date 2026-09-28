Gianluca Mancini non è stato convocato e non ci sarà a Bursaspor

Redazione
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Ghilardi e Soulé arrivano a Trigoria: entusiasmo ed autografi

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Seconda giornata di Nations League. L'Italia dopo la brutta sconfitta contro il Belgio di venerdì torna in campo per sfidare la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Daniele Ghilardi inizia in panchina mentre Mancini non è stato convocato. Bastoni e Scalvini la coppia centrali scelta. Davanti il tridente composto dai due fratelli Esposito e Raspadori. Parte fuori anche Koné nel match tra la Francia e il Belgio. Dal 1' il centrocampista del Como Da Cunha.

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