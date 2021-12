Nations League, Italia nel gruppo 3 con Germania, Inghilterra e Ungheria

Gli Azzurrri campioni d'Europa sfideranno nuovamente l'Inghilterra, poi il big match con Germania e Ungheria

Riparte la Nations League con i sorteggi delle Leghe A, B e C, ognuna formata da 16 squadre raggruppate in gironi da quattro. La Lega D, invece, conterrà sette squadre divise in due gruppi, uno da tre e uno da quattro. Le vincitrici della Lega A prenderanno parte alle Finals mentre quelle delle altre sezioni si qualificano di diritto all'edizione successiva. L'Italia di Roberto Mancini, testa di serie, è stata inserita dai sorteggi nel gruppo 3 della Lega A con Germania, Inghilterra e Ungheria.