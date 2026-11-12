Totti diventa barbiere e taglia i capelli a… Samuele Inacio. Il nuovo spot è tutto da ridere

A San Siro l'Italia di Mancini sorprende e batte la Francia dopo il pareggio di Parigi. Una serata iniziata in realtà nel peggiore dei modi, col gol di Olise regalato da Donnarumma, ma chiusa con il trionfo meritatissimo degli Azzurri. Niente di nuovo per i francesi nonostante il cambio in panchina: squadra pigra e distratta che prima concede il pareggio a Pio Esposito nel primo tempo (gran gol dell'attaccante dell'Inter) e poi il vantaggio di Frattesi nel secondo tempo. Al 75' arriva il tris, ancora con Pio Esposito, che batte Maignan dal dischetto dopo l'errore del fratello Sebastiano. Ghilardi resta in panchina per 90 minuti, Pisilli invece era in tribuna.