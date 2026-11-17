Rodrigo Mora dovrà ancora aspettare per l'esordio con la nazionale maggiore del Portogallo. Convocato da Jorge Jesus, il talento giallorosso classe 2007 non è stato schierato nemmeno nella sfida di stasera contro il Galles (vinta 2-3 in rimonta) e ha trascorso tutti i 90 minuti in panchina. La nazionale portoghese ha chiuso il girone al primo posto e si è qualificata ai quarti di finale di Nations League. Nelle prossime ore Mora rientrerà a Roma per tornare a lavorare a Trigoria insieme al resto della squadra in vista della trasferta di Parma.