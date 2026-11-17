"Chiedo di intervenire per chiedere al Ministro Piantedosi di venire in Aula, perché vorremmo capire come si gestiscono in questo Paese le trasferte dei tifosi e l'ordine pubblico che ne consuegue. Perché la situazione sta davvero sfuggendo di mano". Queste le parole di Francesco Silvestri (Movimento 5 Stelle), intervenuto nelle ultime ore in Parlamento per portare all'attenzione la situazione legata alla trasferta di Parma-Roma. "Oggi è martedì e migliaia di persone ancora non sanno se possono andare a seguire una trasferta. Di pochi minuti fa è il fatto che il Ministero dell'Interno ha nuovamente rinviato al Comitato delle Manifestazioni Sportive la decisione. Ora, la motivazione che è stata data è che nello scorso anno nel 2025 ci sono state degli scontri tra le tifoserie di Parma e Roma. Allora, intanto questo testimonia che voi lo sapete da un anno e mezzo. A giugno si fa il calendario, quindi da mesi sapete che questa partita sarebbe stata vietata alle tifoserie. Potete dunque spiegare come mai tante persone ancora non hanno diritto a sapere se possono prendere un treno, se possono organizzarsi con la famiglia? Strano, perché alcuni, non sapendolo, hanno già comprato biglietti e quant'altro. Queste persone chi le rimborsa? Il tema è importante, è successo per Torino, per Lecce, se ne parla per Venezia. Quando l'eccezione diventa una regola, diventa una scelta politica". Il portavoce ha poi concluso: "Vorrei sapere il perché di questa scelta politica per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico per le trasferte. Il Ministro ce la venisse a descrivere in Parlamento, perché ormai è diventata una consuetudine. C'è un'altra domanda: si sta parlando del fatto che la trasferta non è vietata a tutti i romanisti, ma solo ai residenti nel Lazio. Quindi per il Governo, le tifoserie si possono incontrare, l'importante è che non siano di Roma. Un romanista che vive in Lombardia potrà andare allo stadio, e lì ci sarà la tifoseria del Parma, ci potrebbero essere comunque scontri, ma l'importante è che non siano di Roma! Avete mai gestito queste situazioni? Ma secondo voi prima di esserci uno scontro tra tifoserie, le persone si chiedono dove abitano? Si chiedono di quale regione sono? Potete concepire l'ordine pubblico con questa cialtronaggine? Senza avvisare persone che non sanno cosa fare e che stanno spendendo soldi senza sapere cosa ne sarà? Una cosa fuori di testa. Per 100 persone che si scontrano, voi negate la possibilità a migliaia di persone di vedere una partita. Avete fatto otto decreti sicurezza e per 100 persone impedite a tutta Italia e a migliaia di persone che vorrebbero andare a vedere una partita la passione sportiva. Allora è questa la scelta: questa è rinuncia alla scelta. Chiudere le trasferte vuol dire rinunciare alla sicurezza."