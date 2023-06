Nations League, Cristante titolare contro l’Olanda. Out Pellegrini e Spinazzola

Solo un giallorosso titolare per la finale per il terzo e quarto posto. Il capitano costretto alla panchina per un fastidio alla caviglia

Dopo l'eliminazione in semifinale contro la Spagna, l'Italia oggi alle ore 15:00 sfiderà l'Olanda per la finale del terzo e del quarto posto a Enschede. Stavolta Spinazzola non sarà titolare, ma sarà Cristante a partire dal primo minuto vicino a Frattesi e Verratti al centrocampo. Mancini dovrà però fare a meno di Pellegrini che ha di nuovo accusato problemi alla caviglia. Già giovedì scorso il capitano giallorosso era stato costretto a restare in panchina per lo stesso fastidio, ma purtroppo questo può significare la sua chiusura di stagione con la nazionale senza aver giocato nemmeno un minuto. Anche Gini Wijnaldum partirà dalla panchina avversaria.