Napoli, ufficiale: Rrahmani e Hysaj ripositivizzati

Hysaj e Rrahmani sono di nuovo positivi al Covid-19. I due difensori del Napoli, come tutto il resto del gruppo squadra, si sono sottoposti ieri mattina ai tamponi, nella vigilia del match contro la Real Sociedad. Entrambi i calciatori erano già risultati positivi e poi negativi lo scorso 2 dicembre. Oggi il club azzurro ha comunicato con un tweet gli esiti degli utimi test: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attese di un nuovo tampone”.