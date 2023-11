Napoli, salta la panchina di Garcia: ufficiale il ritorno di Mazzari

Il presidente, Aurelio De Laurentis, ha comunicato l'esonero dell'ex tecnico giallorosso. La panchina viene affidata fino al termine della stagione all'allenatore italiano che già in passato a guidati gli azzurri

Sono state ore calde in casa Napoli dopo la sconfitta contro l'Empoli al "Maradona". La società partenopea ha deciso di esonerare l'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia e affidare la panchina a Walter Mazzarri. A renderlo ufficiale è lo stesso presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis , che su X ha scritto: "Bentornato Walter". Per il nuovo tecnico azzurro, si tratta di un ritorno dopo le stagioni passare all'ombra del Vesuvio dal 2009 al 2013.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.