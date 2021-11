Napoli, Politano positivo al Covid: era vaccinato

A poche ore dal match con l'Inter, Spalletti perde un titolare: previsto un ulteriore giro di tamponi

Brutte notizie per Luciano Spalletti, che in vista di Inter-Napoli perde una pedina fondamentale come Matteo Politano. "La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano è risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri - riporta il sito ufficiale degli azzurri -. Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, è asintomatico e in isolamento domiciliare. Sono state messe in atto tutte le procedure previste dalle autorità sanitarie. Il gruppo squadra effettuerà in giornata un ulteriore giro di tamponi prima di partire per Milano".