La Roma non molla Endrick. Il brasiliano è nel mirino dei giallorossi dalla scorsa estate, ma Mourinho aveva bloccato la cessione. L'ex Palmeiras, però, non sta trovando spazio al Real Madrid. L'unico acuto proprio a Roma col gol in Champions League, ma non c'è stata la svolta in stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l'attaccante chiederà di essere ceduto in prestito a gennaio. Oltre alla Roma c'è anche il Milan che ha chiesto informazioni. Nei giorni scorsi l'agente aveva parlato del futuro di Endrick: "Penso che sia un processo in evoluzione. Dobbiamo vedere come si sviluppano le cose da qui alla fine dell'anno, prima della prossima finestra di mercato. Abbiamo avuto un'ottima conversazione. È estremamente talentuoso e molto desideroso di giocare, quindi vedremo cosa succederà. Ama Madrid, ama la squadra e i suoi compagni, ma in definitiva, se si pensa alla durata di una carriera, è breve e vuole sfruttarla al massimo".