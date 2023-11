Napoli, Garcia ad un passo dall’esonero. Domani De Laurentiis incontra Tudor

Sembra ormai imminente l'esonero di Rudi Garcia come allenatore del Napoli. Secondo gazzetta.it Mercoledì a Castel Volturno, alla ripresa degli allenamenti non ci sarà il tecnico francese. Decisione presa alla fine del primo tempo della partita persa oggi contro l'Empoli. Domani, secondo TMW, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà a Roma Igor Tudor .

