Nainggolan: “Lascerò il Belgio. In Italia facevo le stesse cose ma qui è diverso”

Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MidMid Mondial. L'ex centrocampista della Roma è stato scaricato dall'Anversa ed è in cerca di nuova squadra. Queste le sue parole: "Non so cosa mi riserva il futuro, ma penso che lascerò il Belgio il prima possibile. Sono stato guardato un po' dall'alto in basso, ho questa sensazione. Vivo la stessa vita che ho vissuto in Italia per 17 anni, ma qui tutto è amplificato e sono stato etichettato come un cattivo ragazzo. Il club è andato avanti con questo pensiero e tutto avrebbe potuto essere gestito diversamente. Vedremo cosa porterà gennaio, perché dipendo da Anversa"