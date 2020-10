Muriqi, frecciatina alla Roma: “La Lazio è la prima squadra della capitale”

Vedat Muriqi, acquisto arrivato alla Lazio nell’ultima sessione di mercato, è stato presentato oggi ufficialmente dal club biancoceleste in conferenza stampa. Il centravanti del Kosovo si è dichiarato entusiasta per la sua nuova esperienza alla Lazio, lanciando la prima frecciatina alla Roma: “Sono in uno dei club più grandi d’Italia e nella prima squadra di Roma, voglio essere grande quanto la Lazio e farò del mio meglio per essere all’altezza. Conosco la storia del derby della Capitale, non vedo l’ora di viverlo”.