Mourinho sul Covid: “Col Tottenham ho vissuto giorni di paura”

In questo Europeo ci sono diverse squadre che hanno dovuto combattere con il Covid. José Mourinho a TalkSport ha ricordato della sua esperienza al Tottenham, quando in Inghilterra si viveva la fase più acuta del virus: "Vivi ogni giorno col punto interrogativo, non sai mai quello che succederà il giorno dopo. Specialmente durante la mia esperienza agli Spurs soprattutto perché è stato il momento più problematico del Covid nel calcio, erano giorni di paura e bisognava stare molto attenti. Il Tottenham ha gestito la situazione con attenzione". Inoltre, durante la video-intervista, la giornalista non può fare a meno di notare i trofei scintillanti dietro di lui e gli chiede di che si tratta. Mourinho, ridendo, dice: "Sono solo la metà", in riferimento alle tante coppe vinte.