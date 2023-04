Monza matematicamente salvo. Galliani: “Ora premio in palio per l’ottavo posto”

Oggi il Monza , prossimo avversario della Roma in campionato mercoledì sera allo stadio Brianteo, ha raggiunto la certezza aritmetica della salvezza, e il primo pensiero di Adriano Galliani al telefono con l'ANSA è per Silvio Berlusconi . "Siamo felici - dice l'amministratore delegato del club brianzolo - per il traguardo raggiunto e lo dedichiamo all'uomo che ha permesso l'arrivo del Monza in Serie A dopo 110 anni di storia e la permanenza nel massimo campionato: Silvio Berlusconi".

Galliani ha poi rivelato in esclusiva ai microfoni di Monza-news.it di aver messo in palio un premio per la squadra: "Ho messo due premi per la squadra, nella mattina pre gara con lo Spezia: uno per il decimo posto e uno per l'ottavo posto. Quindi il gruppo è stato opportunamente stimolato. Vediamo se li raggiungiamo. Con Palladino ci vediamo nei prossimi giorni, sicuramente raggiungeremo l'accordo. Non manca niente, con la salvezza raggiunta ci vedremo come da accordi. Confido nella sua permanenza. Le feste prima delle partite non bisogna farle, restiamo concentrati sulla Roma. Poi ragioniamo come e quando fare la festa, a fine campionato. E' una roba incredibile, da bambino non pensavo potesse mai accadere".