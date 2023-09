Montella, nuova avventura in Turchia: sarà il nuovo ct della nazionale

Dopo alcuni giorni di riflessione, Vincenzo Montella ha preso un importante decisione per il suo futuro: sarà il nuovo ct della nazionale turca. Per l'ex giallorosso si tratta di un ritorno in Turchia dopo l'ottima esperienza sulla panchina dell'Adana Demirspor, che con il tecnico campano è riuscita ad arrivare in Conference League. Oggi l'ex allenatore di Milan e Fiorentina partirà per Istanbul per firmare l'accordo con la nazionale turca. Si tratta di un contratto triennale e avrà come obiettivi principali quelli di consentire alla Turchia la qualificazione agli Europei e poi anche ai Mondiali.