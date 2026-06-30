Il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore al primo turno ad eliminazione diretta e affronterà il Canada negli ottavi di finale. Va quindi ad El Aynaoui - che ha sbagliato uno dei rigori che hanno poi portato la sua squadra a passare il turno - la sfida tutta giallorossa che vede Malen tra gli sconfitti costretto a tornare a casa. La gara, al termine dei tempi supplementari, si è chiusa sull'1-1 poi è stato decisivo Saibari che ha segnato il rigore che ha condannato gli Oranje, e decretato la vittoria per 3-2 dopo i tiri dal dischetto. A passare in vantaggio, inizialmente, è stata l'Olanda con Gakpo (al 72'). Nel recupero è arrivato il pareggio di Diop (al 91').