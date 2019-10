Mondiale per Club, cambia tutto: si giocherà ogni 4 anni con 24 club. Infantino: “Decisione storica”

Il Consiglio FIFA a Shanghai ha approvato la nascita di una nuova competizione a livello internazionale. La vecchia Coppa Intercontinentale, dal 2005 ribattezzata Coppa del Mondo per Club, dal 2021 sarà un vero e proprio Mondiale che si disputerà ogni 4 anni, con 24 squadre partecipanti. I club europei saranno 8: le vincenti delle ultime 4 finali di Champions ed Europa League. Gli altri club saranno: 6 sudamericani, 3 africani, 3 asiatici, 3 nordamericani e uno tra i campioni d’Oceania e i campioni nazionali del Paese ospitante. Le 24 squadre saranno divise in 8 gruppi da 3 squadre, con la prima classificata che passa il turno. Da lì tabellone classico ad eliminazione diretta. La prima edizione si disputerà in Cina dal 17 giugno al 4 luglio 2021. Ogni associazione continentale potrà stabilire in maniera autonoma i criteri di qualificazione alla competizione.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino al termine dalla riunione ha rilasciato alcune parole, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, commentando la decisione del consiglio FIFA: “Questa è una decisione storica per il calcio. Sarà una competizione che ogni persona, ogni bambino e chiunque ami il calcio attenderà con impazienza”.