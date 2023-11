Modric, 500 presenze con il Real. Mourinho: “Orgoglioso di averlo portato a Madrid”

L'allenatore della Roma ha elogiato il fenomeno croato per l'importante traguardo raggiunto: "Ho lottato per averlo e undici anni dopo ha vinto ancora trofei, trofei e trofei. Congratulazioni"

Luka Modrid è uno dei centrocampisti più forti che si siano visti su un campo da calcio. Il fenomeno croato ha fatto le fortune del Real Madrid e proprio con la maglia dei Blancos ha festeggiato le sue 500 presenze. Un merito per questo importante traguardo se lo prende anche José Mourinho. Il tecnico portoghese, in un'intervista al The Athletic, ha ribadito come sia stato proprio lui a portarlo dal Tottenham al Real: "Sono orgoglioso di essere quello che ha lottato per avere Modric al Real Madrid. Nella sua prima partita vinse il suo primo trofeo, la Supercoppa spagnola contro il Barcellona nel 2012. Undici anni dopo, 500 partite e ancora altri trofei, trofei e trofei. Congratulazioni, Luca."