Milan, Maldini ufficializza l’addio di Donnarumma: “Le strade si dividono”

Il portiere numero 99 lascia i rossoneri dopo sei stagioni

Il dirigente ed ex capitano del Milan Paolo Maldini ha ufficializzato l'addio del portiere Gianluigi Donnarumma. Intervenuto sul canale Twitch della società rossonera si è così espresso: "Io credo che si debba ringraziare tutti i giocatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato protagonista, un leader, spesso il capitano. A volte la gente fa fatica a capire cosa vuol dire essere professionista. Essere professionista vuol dire anche essere pronto a cambiare casacca. E' difficile trovare carriere che iniziano e finiscano in un posto. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto e Gigio l'ha fatto, lui non ha mai mancato di rispetto al Milan. Le strade si dividono e non posso che augurargli il meglio". Il club rossonero si è già tutelato acquistando dal Lille il portiere Mike Maignan, seguito in passato anche dalla Roma. Donnarumma, numero 1 anche della nazionale italiana, lascia il Milan dopo 6 anni e 251 presenze.