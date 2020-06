Milan, Duarte recupera. Anche Kjær verso l’ok contro la Roma

Mentre la Roma viene divisa in due gruppi dopo la partita contro la Sampdoria di Ranieri, il Milan continua la preparazione dopo il 4-1 rifilato fuori casa al Lecce. La squadra di Stefano Pioli è scesa in campo alle 10.30, cominciando con uha prima fase di attivazione muscolare. Per terminare il riscaldamento, spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione a Milanello è proseguita con il gruppo diviso in due parti, alternandosi in due diverse zone per svolgere delle esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile. In chiusura, possesso palla e partitella su campo ridotto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rossoneri potranno contare sul ritorno di Léo Duarte, che ha smaltito il sovraccarico muscolare dello scorso 3 giugno. L’ex Flamengo stamattina si è allenato in gruppo e sarà tra i convocati di Pioli per la gara in programma domenica pomeriggio (17.15) a San Siro. Migliorano anche le condizioni di Simon Kjær: l’ex Roma aveva subito un trauma contusivo al ginocchio destro contro il Lecce. Il difensore danese recupera in fretta e con tutta probabilità ci sarà per la sfida alla sua ex squadra.