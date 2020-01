‘Ibra is back’. Dopo quasi 8 anni, Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A per indossare nuovamente la maglia del Milan. L’attaccante svedese ha appena raggiunto Milano Linate con un volo privato e svolgerà presto le visite mediche di rito. Un vero e proprio bagno di folla ha accolto l’arrivo dell’ex Galaxy, chiamato a risollevare un Milan in crisi nera con 21 punti ottenuti dopo 17 giornate.