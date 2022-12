Messi raggiunge Batistuta, 10 gol ai Mondiali. Il Re Leone lo elogia: “Un onore”

Leo Messi è sempre più nella storia dei Mondiali. Con la rete messa a segno contro l'Olanda ha raggiunto Batisuta per gol nella competizione (10). Il recordo dell'ex attaccante della Roma è durato per vent'anni. Il 'Re Leone' ha elogiato la 'Pulce' con un bellissimo messaggio pubblicato sui social: "Caro Leo, congratulazioni! Ho tenuto il record per 20 anni e mi sono divertito. Ora è un grande onore e piacere condividerlo con voi, sperando con tutto il cuore che possiate superarlo già nel prossimo match!". Martedì alle ore 20 è in programma la semifinale contro la Croazia.