Mercato, Zapata verso il Torino

Il Torino ha messo gli occhi su Duvan Zapata. Può essere il colombiano il rinforzo per l'attacco granata in questi ultimi giorni di mercato. Secondo TMW il club granata ha ricevuto il sì del giocatore al trasferimento alla corte di Ivan Juric e adesso manca solo da trovare l'accordo con gli orobici per arrivare alla fumata bianca. Le prossime ore saranno decisive, dopo che la Roma non è comunque riuscita, nei giorni scorsi, a convincere i Percassi. Con l'attaccante l'accordo è già stato trovato, sulla falsariga di quello che c'era anche con i giallorossi, ovvero per uno stipendio da 2,7 milioni a stagione.