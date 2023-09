Mercato, Zapata ufficiale al Torino: in corso le firme con il nuovo club

Dopo un lungo corteggiamento della Roma, Duvan Zapata ha lasciato l'Atalanta ed è un nuovo giocatore del Torino. Vista la scelta di Pinto di mollare la trattativa per il centravanti bergamasco, i granata si sono subito fatti avanti con una vera e propria operazione lampo e hanno ottenuto l'acquisto definitivo dell'attaccante. Secondo quanto riportato da SkySport, proprio in questi istanti il giocatore colombiano sta firmando il contratto con la nuova società che lo terrà legato al club piemontese per tre anni con un affare da 7 milioni di euro più tre di bonus. Dopo alcuni giorni di riflessione dell'attaccante, domani Zapata svolgerà le visite mediche e sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Juric.