Mercato, Strootman vicino al rinnovo con il Genoa

Con 30 presenze e due gol l'olandese, ex Roma, è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A

Uno dei protagonisti del ritorno in Serie A del Genoa, Kevin Strootman è vicino al rinnovo del contratto. Per l'olandese, ex Roma, 30 presenze e due gol. Con la sua esperienza è pronto a guidare il Grifone anche il prossimo anno nella massima serie, come riporta TMW. La società rossoblù conclusa la stagione ha subito aperto il tavolo di trattativa per trattenerlo e ora le discussioni per il rinnovo del contratto stanno giungendo al termine: Strootman nella stagione 2023/24 vestirà la maglia del Genoa.