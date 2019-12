Mercato, l’annuncio di Ibrahimovic: “Torno in Italia”

Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia. É lo stesso attaccante svedese, svincolatosi da poco dai Los Angeles Galaxy, a dare la notizia durante l’intervista al settimanale GQ, svelando che giocherà per un club di Serie A. Ibrahimovic, in queste settimane, è stato accostato a varie squadre, tra cui Roma, Bologna e Milan: nei giorni scorsi i rossoneri hanno presentato un’offerta ufficiale allo svedese. Queste le parole di Ibra: “Tornerò in Serie A, ho bisogno di pensare anche agli interessi della mia famiglia. Quando valuto una proposta non penso solo alla squadra in questione, ma ad una serie di altri fattori. La squadra? E’ una società che ha bisogno di tornare in alto, di ricominciare a vincere, pronta a sfidare tutti. Sono felice, perché dopo tanti anni sul campo ho bisogno di stimoli importanti che mi facciano continuare a dare il massimo”.