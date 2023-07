Mercato, il Cagliari pensa a Borja Mayoral

Un ex Roma potrebbe tornare a giocare in Serie A. Si tratta di Borja Mayoral che interessa al Cagliari, oltre a Petagna e Colombo. Ranieri, dopo l'infortunio di Gianluca Lapadula, ha chiesto ai dirigenti sardi un centravanti che conosca bene il campionato italiano. Il Getafe, però, dopo aver speso 10 milioni di euro per l'acquisto del suo cartellino non ha intenzione di fare sconti né sul prezzo né sulla formula. In Spagna Borja Mayoral è reduce da una discreta stagione fatta di 8 reti e 2 assist.