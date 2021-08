Mercato Fiorentina, su Amrabat ci sono Torino e Napoli

Italiano non lo considera fondamentale nel nuovo progetto e alla luce di questo il club viola è intenzionato a cederlo in prestito o a titolo definitivo

Si muove anche il mercato della Fiorentina, avversario della Roma in avvio di campionato il 22 agosto. Come riporta Tuttosport il Torino insiste per Sofyan Amrabat. Juric, tecnico che lo ha apprezzato e valorizzato ai massimi livelli nel Verona, lo vorrebbe ora al Torino. Secondo quanto scrive il quotidiano, Italiano non lo considera fondamentale nel nuovo progetto e alla luce di questo il club viola è intenzionato a cederlo in prestito o a titolo definitivo. Il principale antagonista del Toro nella corsa al giocatore è il Napoli. Inoltre lunedì il centrocampista tornerà a Firenze e c'è chi assicura che chiederà di essere trasferito. In entrata, invece, è vicino al suo ritono in viola il difensore. Matija Nastasic.