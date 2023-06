Mercato, Dzeko lascia l’Italia dopo 8 anni: ufficiale il passaggio al Fenerbahce

Era l'estate del 2015 quando un 29enne Edin Dzeko sbarcava all'aeroporto di Fiumicino accolto da una marea di tifosi della Roma. Dopo 8 anni (6 dei quali passati in giallorosso), l'attaccante bosniaco lascia la Serie A per accasarsi al Fenerbahce dopo aver terminato il proprio contratto con l'Inter. Ad annunciarlo è lo stesso club turco tramite i propri profili social: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko è arrivato a Istanbul per sottoporsi ai controlli medici e concludere le trattative di trasferimento". Il bosniaco percepirà un ingaggio da circa 4.5 milioni per i prossimi due anni.