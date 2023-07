Mercato, Brozovic passa all’Al Nassr. All’Inter andranno 18 milioni

Dopo la bruisca frenata di ieri la trattativa che porta Marcelo Brozovic l'Al Nassr si è chiusa oggi dopo l'incontro di questo pomeriggio tra i due club per la cessione del centrocampista croato che dunque lascerà l'Italia per l'Arabia Saudita e uno stipendio faraonico. All'Inter andranno 18 milioni, cifra che ha soddisfatto le richieste del club dopo il gelo che era calato qualche giorno fa. Visite mediche già svolte, nelle prossime ore il giocatore firmerà il contratto triennale, come riferisce Sky Sport.