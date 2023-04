Mauro: “La Juve ha un problema col sistema calcio”

”Cinque minuti dopo l’ingiustizia del gol di Milinkovic la Juve sembrava un’altra squadra. - dice Massimo Mauro commentando a Pressing su Mediaset le immagini di Lazio-Juve - Come si fa a dire che questa non è una spinta chiara? Dopo aver visto queste immagini al Var perché non annulla? Anche perché mi sembra chiaro che la Juventus abbia un problema col sistema calcio. Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti?".