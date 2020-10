Marchizza tranquillizza i tifosi: “Ho qualche sintomo ma tutto sommato sto bene”

Di giornata la notizia della positività alla Covid-19 di Riccardo Marchizza, difensore centrale dello Spezia cresciuto nel vivaio della Roma. Il suo caso di è andato ad aggiungere agli altri 8 nell’Under-21 della Nazionale italiana, che domani non scenderà in campo contro l’Irlanda ma lascerà spazio all’U20. Marchizza, su Instagram, ha voluto aggiornare i tifosi sul suo stato di salute: “Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho qualche sintomo ma tutto sommato sto bene e da oggi combatterò questo maledetto virus che ci sta rovinando la vita da un pò di tempo”.