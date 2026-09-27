Domani sera la Nazionale tornerà in campo. Dopo la sconfitta contro il Belgio allo stadio Olimpico l'Italia affronterà la Turchia in Turchia nella seconda giornata di Nations League. Il ct Roberto Mancini ha parlato del momento di difficoltà della squadra in conferenza stampa: "Le critiche non mi toccano, c'è troppa agitazione, restiamo tranquilli. Con la Turchia farò cambiamenti per valutare altri giocatori. Comunque nessuno avrebbe giocato 4 gare ravvicinate. Ci sono dei clcli, e purtroppo l'Italia ne sta attraversando uno così, senza una generazione con i Totti, i Del Piero e gente così. Abbiamo solo bisogno di tempo per lavorare e mettere insieme una squadra competitiva. Di nient'altro". Fuori dai convocati Gianluca Mancini, mentre ci sarà Ghilardi che spera di trovare spazio a gara in corso.