Manchester United, tifosi in protesta Old Trafford contro la dirigenza – VIDEO

Dopo la mini-invasione di giovedì, oggi migliaia di fan si sono ritrovati fuori lo stadio di casa

Non sono ore facili in casa Manchester United. Giovedì una ventina di tifosi hanno fatto irruzione nel centro sportivo di Carrington chiedendo (e ottenendo) di parlare con il tecnico Solskjaer, oggi in migliaia invece si sono ritrovati davanti all'Old Trafford. Il motivo è lo stesso: la protesta contro la dirigenza e in particolare la famiglia Glazer dopo l'annuncio della partecipazione alla Superlega, poi naufragata. Dopo qualche ora la dirigenza e lo stesso Glazer si è scusato mentre Il vicepresidente esecutivo Ed Woodward ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione. I tifosi dei Red Devils avevano fumogeni, striscioni e sciarpe: "Un miliardo rubato allo United", "uniti contro l'avidità" sono solo due dei messaggi apparsi davanti all'iconica statua di George Best, Denis Law e Sir Bobby Charlton. Prima della protesta programmata per oggi alle 15, i gruppi avevano esortato i fan tramite i social media a indossare mascherine e a rispettare il distanziamento anti-Covid.