Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma. Il ds D'Amico, che da oggi è anche formalmente operativo dopo aver ricevuto la deroga dalla Lega, è chiamato a 11 giorni di fuoco tra plusvalenze, cessioni, rinnovi e mercato in entrata. Oltre a Celik (per cui il rinnovo procede spedito) e Pellegrini, anche Paulo Dybala è in trattativa con il club giallorosso per la sua permanenza nella Capitale. Come riporta Fabrizio Romano, c'è stata una chiamata tra una delle nuove figure che fanno parte dell'entourage della Joya e la Juventus. Oggi, però, i bianconeri non hanno fatto offerte per Dybala e non stanno trattando per il ritorno a Torino del fantasista argentino.

La Roma continua a lavorare per Greenwood: c'è concorrenza

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece,resta. C'è concorrenza (in ultimo anche l') e altre squadre si stanno informando sul futuro del classe 2001, maper portare l'attaccante inglese nella Capitale. Lo stessoe sta spingendo per poterlo accogliere nel suo reparto offensivo. La richiesta delresta didi bonus. Negato, invece, l'interesse del Tottenham.