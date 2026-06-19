Contestualmente, fronte calciomercato, il club giallorosso continua a lavorare per portare Greenwood nella Capitale: negato l'interesse del Tottenham
Roma, il nuovo stadio sarà un gioiello: tutti i dettagli
Sono ore frenetiche per il calciomercato della Roma. Il ds D'Amico, che da oggi è anche formalmente operativo dopo aver ricevuto la deroga dalla Lega, è chiamato a 11 giorni di fuoco tra plusvalenze, cessioni, rinnovi e mercato in entrata. Oltre a Celik (per cui il rinnovo procede spedito) e Pellegrini, anche Paulo Dybala è in trattativa con il club giallorosso per la sua permanenza nella Capitale. Come riporta Fabrizio Romano, c'è stata una chiamata tra una delle nuove figure che fanno parte dell'entourage della Joya e la Juventus. Oggi, però, i bianconeri non hanno fatto offerte per Dybala e non stanno trattando per il ritorno a Torino del fantasista argentino.
La Roma continua a lavorare per Greenwood: c'è concorrenzaPer quanto riguarda il mercato in entrata, invece, l'obiettivo numero uno resta Mason Greenwood. C'è concorrenza (in ultimo anche l'Arsenal) e altre squadre si stanno informando sul futuro del classe 2001, ma la Roma continua a lavorare per portare l'attaccante inglese nella Capitale. Lo stesso Gasperini è coinvolto in prima persona e sta spingendo per poterlo accogliere nel suo reparto offensivo. La richiesta del Marsiglia resta di 50 milioni più 5 di bonus. Negato, invece, l'interesse del Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA