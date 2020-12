Malagò: “Servono tempistiche certe per la costruzione degli stadi”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di “Radio Rai 1” riguardo alle difficoltà sulla costruzione degli stadi in Italia. Queste le sue dichiarazioni: “Le complessità che le società riscontrano nel chiudere i progetti sono sotto gli occhi di tutti. Serve una tempistica certa ed è abbastanza inequivocabile il fatto che qui non ci siano certezze, come invece avviene in altre parti del mondo“. Il riferimento, chiaramente, è soprattutto alle tante difficoltà incontrate da Roma e Fiorentina.