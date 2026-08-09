Giovanni Malagò, presidente della FIGC, è tornato a parlare. Lo ha fatto in un'intervisa rilasciata a La Gazzetta dello Sport nella quale si è soffermato nuovamente sulla scelta del commissario tecnico e sulla separazione da Maldini e Leonardo. Queste le sue parole:

Ha più sentito Paolo Maldini, direttore tecnico per due settimane? "Lo incontrerò dopo le vacanze. La decisione, sua e di Leonardo, di fare un passo indietro rientra in quella che io chiamo linearità di comportamento... è andata così".

Così anche per la sua intransigenza sul caso Pirlo. "Era tutto fatto, credetemi. Tutto pronto per l’annuncio, poi la storia della collaborazione di Andrea (Pirlo, ndr) con un sito di scommesse russo. Cosa avrei dovuto fare? Non ci ho dormito, ma, alla fine, sono convinto di aver preso la decisione più opportuna".

"Ciao Roberto... te la senti di tornare?". È andata così con Mancini? "Più o meno. L’ho chiamato solo dopo che era finita la partita con Pirlo. 'Sì, me la sento', la sua risposta, e se la sentiva anche di rispondere alle domande sulla rottura del rapporto con la federazione per andare in Arabia. Una cosa fatemela dire: ha firmato il contratto in meno di due minuti, quasi senza leggerlo".

I club di Serie A hanno fatto il tifo per lei fin dal primo minuto dopo averla candidata alla presidenza. E i club tifano anche per Conte ct... "Non tutti, a dire la verità. Ma la maggioranza sì, è vero, volevano che scegliessimo Antonio".