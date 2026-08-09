Il futuro di Matías Soulé resta ancora tutto da definire. L’argentino è considerato uno dei sacrificabili sin dall’inizio del mercato e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità, soprattutto sul fronte Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il club rossonero e gli agenti del giocatore. Nel corso del colloquio, sono stati chiarite le intenzioni del club rossonero (che cerca un giocatore con quelle caratteristiche) e la richiesta della Roma che per lasciarlo partire vuole 35 milioni di euro complessivi. Il Milan continua dunque a monitorare la situazione, senza però perdere di vista le alternative: tra queste figura Dario Osorio del Midtjylland. L'eventuale partenza di Soulé aumenterebbe l'emergenza offensiva della Roma che è ancora alla ricerca dell'esterno sinistro d'attacco richiesto da Gasperini. Oggi l'accelerata per Rodrigo Mora mentre rimane ancora viva la pista Endrick.