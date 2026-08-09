La Roma vuole accelerare per regalare a Gasperini l’esterno offensivo tanto atteso. In cima alla lista di D’Amico al momento c’è Rodrigo Mora. Il club giallorosso avrebbe già presentato al Porto una prima offerta: 25 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. La risposta del club portoghese è attesa nelle prossime ore, ma intanto a parlare del futuro del classe 2007 è stato il suo allenatore, Francesco Farioli, in conferenza stampa: "Solo un giocatore è venuto a parlarmi della possibilità di andarsene. So che ce n’è un altro che vorrebbe partire, ma Rodrigo non rientra in nessuno dei due casi". Parole con cui l’allenatore del Porto ha voluto allontanare le voci di una possibile rottura tra Mora e il club. Farioli ha poi aggiunto: "Non è il momento di discutere di situazioni individuali, perché domani abbiamo una partita. So che il calciomercato può essere fonte di distrazione: alcuni giocatori potrebbero pensare a destinazioni diverse o al proprio ruolo qui al Porto, ma tutti possono stare tranquilli. Chiunque rimanga avrà le sue opportunità in tutte le competizioni". Oggi la squadra di Farioli ha fatto il suo esordio in campionato contro l’Alverca e l’attenzione è stata inevitabilmente rivolta anche a Rodrigo Mora, che però non ha fatto parte degli 11 titolari. Il tecnico Farioli infatti ha deciso di lasciarlo in panchina e farlo entrare solamente al 75'.