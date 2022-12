Lotito innamorato di Pedro: “Rinnovo fatto, non mi lascio scappare quel fenomeno”

Pedro Rodriguez è stato l'ultimo della lista di giocatori che hanno attraversato il Tevere per vestire l'altra maglia della capitale, in questo caso da Roma a Lazio. In giallorosso finito ai margini, in biancoceleste grande protagonista. E ora si parla addirittura di un ritorno a casa per lo spagnolo, a Barcellona, visto il contratto in scadenza:"Impossibile, il contratto è già rinnovato, c’è un’opzione di un altro anno a favore nostro. Io non mi lascio scappare quel fenomeno", ribatte però Lotito a 'Il Messaggero'.