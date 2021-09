L’Italia ritorna alla vittoria: 5-0 alla Lituania. Cristante in campo 90′

In tribuna invece Zaniolo, mentre Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini sono tornati a Roma per infortunio

L'Italia è finalmente tornata alla vittoria e l'ha fatto con una partita strepitosa: 5 i gol inflitti alla Lituania. In rete Kean con una doppietta, autogol di Utkus, Raspadori e Di Lorenzo. Per gli azzurri è il 37° risultato utile consecutivo. Cristante è stato schierato titolare da Mancini e ha giocato per tutta la partita. In tribuna invece Zaniolo, mentre Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini sono tornati a Roma per infortunio. Roberto Mancini è diventato il 3° allenatore con cui l'Italia ha segnato più gol (98, superato Ferruccio Valcareggi a 96), dopo Vittorio Pozzo (233) ed Enzo Bearzot (115). Mancio, riporta Opta.